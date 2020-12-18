P+聯盟》明開幕戰檢警到場！陳建州哽咽：不向惡勢力低頭（影音）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對驚傳許多籃球員私人不雅影片遭外流，台灣新職籃P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）執行長「黑人」陳建州今下午再度出面嚴正表態，強調這群涉世未深的年輕孩子，其實都是無辜受害者，他會與球員、球團勇敢面對，「我們已與法務部等檢調單位積極合作，絕對不會向惡勢力低頭，也呼籲各界一起保護未來的國家棟樑，就像對待我們自己家裡的小孩。」

陳建州眼光泛紅哽咽表示，「事情留在今天，明天屬於籃球」，台灣籃壇苦等20年，好不容易P+聯盟本週六才將在彰化展開元年球季的開幕戰，如今賽前驚傳如此突發狀況，確實對聯盟形象造成衝擊，但他與所有球員、球團都會克服恐懼，絕不會向有心人士、集團低頭，接下來比賽都會申請檢警到場支援協助，「我們也將要求各隊進行法治教育講習，從自己開始做好準備，讓球員了解清楚可能涉及的弊端及法律上責任，這才是朝職業化邁進的過程。」

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P+聯盟執行長「黑人」陳建州今下午再度出面嚴正表態，強調這些年輕球員，都是無辜受害者。（記者梁偉銘攝）

陳建州強調，身為P+聯盟執行長，這件事情他責無旁貸，必須化被動為主動，也看過相關內容，並強調「未經同意散布性私密影像」，已是「網路數位性暴力」，甚至涉及「兒童及少年性剝削防制條例」，「受害者大多是被側錄手淫影音，這幾乎都是他們3、4年前高中時期發生的事，也希望外界杜絕一切影片散佈以免觸法，尤其是手中握有影音的媒體，務必自重以免觸法，若有刻意散播、影射，聯盟將強烈譴責。」

陳建州。（記者梁偉銘攝）

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