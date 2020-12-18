P+聯盟》單純自慰影片遭汙名化！陳建州怒嗆電視台女記者

陳建州。（記者梁偉銘攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕針對驚傳許多籃球員私人不雅影音遭外流，台灣新職籃P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）執行長「黑人」陳建州今日再度親上火線滅火，心疼年輕球員無辜受害之餘，難得情緒激動的他，也罕見當眾發火回嗆現場提問的電視台女記者，「這就是單純的自慰影片，你連自慰都不敢講，還問球員現在的心境？」引發各界熱議。

陳建州上午趕到體育署，已與高檢署、體育署、警政署、法務部等政府部門相關單位開會協商，P+聯盟將配合檢警找出幕後集團，他也呼籲現場採訪媒體，別再使用「桃色」、「性愛」、「情色」等標題來炒作「腥聞」，尤其明日就要迎來元年開幕戰，身為執行長他對部分電子媒體日前直接把球員外流的影音登上新聞，感到相當憤怒不平，更質疑這麼做的動機，是想毀掉選手或台灣社會價值。

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陳建州再三強調，球員都是受害者，千萬不要再汙名化「自慰行為」，甚至反問現場媒體，是否都看過這些影音，無人回應他又直言：「問你們都不敢啟齒，媒體下一個標題時，有人說『不雅』比較好聽，也有人標題用『性愛』、『情色』。妳都知道這就是單純自慰影片，妳連自慰都不敢講，還問球員現在心境，這個問題我要怎麼回答。」他沉重呼籲各界，千萬不要再轉傳這些影音，也鼓勵年輕球員要勇敢面對，「不要因為這件事放棄最愛的籃球和人生，努力把球練好。」

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