NBA》老大是對的！ 布萊恩曾建議湖人網羅AD

美媒曝布萊恩曾建議湖人網羅AD。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）去年透過六換一大宗交易，從鵜鶘轉戰湖人，而紫金軍團也押對寶，他與詹姆斯（Lebron James）聯手率隊奪下睽違10年的總冠軍，據《體育畫刊》記者Rohan Nadkarni透露，墜機逝世的湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾向總管佩林卡（Rob Pelinka）推薦這名擁有驚人天賦的球員，希望能將他延攬入隊。

A.戴維斯曾在2012年隨美國隊出征倫敦奧運，因此結識布萊恩，兩人也成為好朋友，感情十分深厚，布萊恩也不吝嗇指導A.戴維斯，而後輩的驚人天賦，布萊恩都看在眼裡。

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《體育畫刊》記者Rohan Nadkarni透露，布萊恩在2018年打電話給湖人總管佩林卡，從未招募大咖球星的他竟向球團推薦A.戴維斯，希望能網羅這名好手，「嘿，你知道我都不會給總管任何建議，但是你能有機會找來AD的話，他肯定是你要找的人，他的腳步、速度和對比賽細節的掌握都很驚人，像這樣的人是世代罕見的球員。」布萊恩說道。

A.戴維斯2019年季後透過交易來到湖人，未料亦師亦友的布萊恩卻在今年因直升機墜機身亡，享年41歲，詹姆斯和A.戴維斯銜哀出擊，勇奪總冠軍金盃獻給在天上的好友，帶領昔日老東家重返榮耀，證明布萊恩當時完全沒有看走眼。

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