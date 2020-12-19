P+聯盟今正式開打 今日賽事預告與轉播

國內職籃中斷20年，今天由福爾摩沙台新夢想家在彰化主場迎戰實力堅強的台北富邦勇士揭開歷史新頁。（資料照，取自夢想家臉書）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，分別是公鹿對決鵜鶘，亞德托昆波（Giannis Antetokunmpo）對決威廉森（Zion Williamson），兩人會擦出什麼火花呢?第二場是籃網對決塞爾提克，兩大東部強權對決，會繳出什麼表現呢?第三場則是湖人對決太陽，喜愛NBA的觀眾千萬別錯過轉播囉!

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球迷期盼20年之久的台灣職業籃球聯賽，P+聯盟賽事今正式開打！台新夢想家在下午2點30分於主場彰化縣立體育館迎戰台北富邦勇士，喜愛籃球的球迷們請鎖定轉喔！

NBA熱身賽

09:00 公鹿@鵜鶘 緯來體育

11:30 籃網@塞爾提克 緯來體育（D-Live）

11:30 湖人@太陽 ELEVENSPORTS1

P+聯盟

14：30 臺北富邦勇士VS台新夢想家

SBL

15:00 九太vs.裕隆

17:00 台銀vs.台啤

轉播:緯來體育台

企業排球聯賽

14:00 桃園台產 vs. 雲林Mizuno

15:00 Conti vs. 台電

17:00 極速超跑 vs. 台電

19:00 中國人纖 vs. 愛山林

轉播:ELEVENSPORTS1

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