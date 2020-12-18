P+聯盟》元年首戰上演「金控大戰」！台新夢想家主場迎戰富邦勇士

台新夢想家。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕球迷期盼20年之久的台灣職業籃球聯賽明正式登場！P. LEAGUE+元年歷史性首戰將由台籃版「金控大戰」揭開序幕，台新夢想家在下午2點30分於主場彰化縣立體育館迎戰台北富邦勇士。

CBA中華職籃在20年前倒台後，隨之而生的SBL超級籃球聯賽卻始終為「半職業聯賽」，行銷力道不足，球迷稀稀落落，國內籃壇陷入低迷多時，如今P+聯盟成立後，打造主、客場制，且各隊強化「屬地主義」，也逐漸喚回人潮，6場季前熱身賽的票房開紅盤，開幕戰的一樓特區與VIP區門票都已早早銷售一空。

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夢想家有了前3季在ABL東南亞職業聯賽主場經營的經驗，本季也加強在地連結，與彰化在地香火鼎盛的廟宇「南瑤宮」推出聯名平安符，開幕戰當天限量發放，祈求大家能盡快走出疫情陰霾，此外，更與結合知名地標八卦山大佛聯名，推出「大佛鎮守TEE」以及「彰化在地TEE」。

夢想家董事長張承中表示，「希望加強在地化連結，這也是我們一直想做的事，當我們公布消息之後，球迷反應也十分熱烈，原本只有開幕戰推出，現在為回饋觀眾也趕緊加製，希望趕得上在禮拜天加碼發放。」

此外，張承中也強調，絕對會全力提供球迷最好的觀賽體驗，除有聲光秀，也會在現場播放高規格的「神秘」影片，要讓球迷進場看球值回票價。

夢想家明將在家迎戰富邦勇士，張承中也號召球迷大聲喊出加油，用聲量助威球員，作為扛敵的最大利器之一，力求一吐熱身賽台中站遭對手痛宰35分的怨氣，搶下開幕戰歷史性首戰勝利。

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