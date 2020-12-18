富邦U18》高一左投猛飆12K 新竹市連2年和新北藍爭冠

新竹市先發投手楊博巽。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕成德高中組成的新竹市，今在4強賽派出高一左投楊博巽先發，對苗栗縣開賽連飆6次三振，總計6.1局投出12K，比賽打到一半下大雨，提前7局以7：0闖進冠軍賽，連續2年富邦U18和新北藍隊爭冠。

楊博巽是在地新竹人，青少棒也在成德高中，直升隊內青棒迅速成為主戰投手，他今對苗栗縣投106球，6.1局僅被敲2支安打，送出12次三振和1次保送，無失分，最快球速達到140公里。他將會參加木棒聯賽，是全隊唯一高一投手。

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新竹市總教練黃郁倫指出，富邦U18有刻意要練高一投手，磨練比賽經驗，楊博巽球速、內容還不錯，直球有尾勁，有上飄效果，影響打者視覺，但位置還要更好，畢竟木棒聯賽強度更強，「他控球好的話，對我們有很大幫助。」

新竹市先發投手楊博巽。（記者陳志曲攝）

楊博巽指出，狀況還不錯，往捕手要的位置丟，「之前控球會不穩，升上高一有變好，心態上較不緊張，過去球速最快136公里，有突破自己。」他說，直升成德是因對環境和教練比較熟悉，沒想過高一就能打木棒，「謝謝教練給我機會，相信我。」

新竹市連續兩年冠軍賽遇上新北藍，過去黃郁倫還在宜蘭縣中道中學當球員時，周宗志正是他的教練，如今以新竹市教頭再相碰，他說，「從老師身上滿多東西的，挑戰看看。如果投手壓得住，應該是1、2分差的比賽。」

新竹市王苡丞。（記者陳志曲攝）

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