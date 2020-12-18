MLB》道奇新球季恐少兩員大將 教練羅伯斯這樣說

羅伯斯（左）、透納（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇新球季恐少了透納（Justin Turner）和普萊斯（David Price）兩員大將，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時談到他對於無法確定上述兩者是否會在2021球季身披道奇球衣上場打球的看法。

透納本季繳出打擊率3成07，4發全壘打和23分打點的成績，他在本季幫助道奇奪冠前已待在道奇七年的時間，但他這個賽季受到傷病影響，僅出賽42場，同時在世界大賽第六戰時因確診新冠肺炎被更換下場。

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羅伯斯在星期四受訪時談到，簽回透納是球團這個休賽季的第一要務，教練認為當透納在場上的時候就能讓球隊的氣氛變得更好，是隊上不可或缺的球員。

雖然羅伯斯希望透納能長留道奇，但他仍了解回歸的關鍵還是在於合約內容能否讓雙方都滿意，目前這點的關鍵會在管理層和透納身上，自己並無法左右兩者的決定。

普萊斯。（資料照，美聯社）

另外上個賽季因為疫情嚴重，選擇放棄賽季的普萊斯截至目前仍未決定下個賽季是否重回賽場，這勢必會影響道奇的投手陣容，對此羅伯斯則表示:「他（普萊斯）是一個非常聰明的球員，雖然我們在擁有他時會是更好的球隊，但我仍會支持他做的任何決定。」

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