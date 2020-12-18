籃球》P+聯盟明開幕 SBL前冠軍教練送上祝福

閻家驊（左起）、林志傑與陳建州。（資料照，記者梁偉銘攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣籃壇兩大聯盟SBL超級籃球聯賽和P+聯盟，近日因為選秀、挖角等問題，關係顯得劍拔弩張，不過仍有SBL冠軍教練欣見台灣職業籃球再度崛起，台啤顧問閻家驊在臉書發文祝福P+聯盟，昔日子弟兵、P+聯盟執行長陳建州也留言感謝恩師的支持。

閻家驊聲曾在台灣啤酒執教長達14年，4度率隊奪下SBL總冠軍，曾在2006-2008年締造2連霸，現為台啤顧問。閻家驊在臉書發文表示：「等待了21年.欣見台灣職業籃球再度崛起，身為一個籃球老兵，深深表達我的祝福。」他也勉勵P+聯盟執行長陳建州，自己看著陳建州一路成長，從球員開始及協助共同培植新的台啤籃球隊，預祝陳建州能為台灣籃運開創新的局面，都在同一條路上，領域不同還是一家人，彼此共勉。

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閻家驊同時也為SBL說話，他認為從參與SBL的創建超過18年，當然會經過許多衝擊及變化，在大環境不好的狀況下，球團們也都願意支撐、用心經營，新聯盟好的地方.大家要學習，用更加努力共同為SBL再奮鬥下去。

陳建州也轉發恩師閻家驊的臉書貼文，並留言寫道：「謝謝閻哥一路以來的支持，沒有閻哥當年在台啤的提攜，絕對沒有機會累積各方面的經驗和資源創造現在的p.league，閻哥在我籃球生涯中確實佔了一個很重要又難忘的篇章，聯盟的開幕戰這禮拜就要開打了，我也希望把這個榮耀獻給閻哥，謝謝他的支持、更感激他的成全！雖然現在沒辦法在同一個聯盟，但希望兄弟登山各自努力，期待未來我們還能用不同的方式走在一起！」

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