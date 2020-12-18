精英獎》已故籃球名帥劉俊業獲特別獎 女兒劉嬿領獎：為爸爸驕傲

109年體育運動精英獎，特別獎獲獎人劉俊業教練的子女代表父親，上台接受副總統賴清德頒獎。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕109年體育運動精英獎頒獎典禮今登場，已故輔仁大學籃球教練劉俊業獲得特別獎，今由他的3個孩子劉嬿、劉靖及劉揚代表上台領獎，大女兒劉嬿說：「相信爸爸一定很開心，我們都以他為榮。」

輔仁大學籃球教練劉俊業帶兵成就非凡，培育出國內許多知名籃球員包含李雲翔、顏行書、楊敬敏等人，也曾帶領輔大拿下6座UBA大專籃球聯賽冠軍。不過，劉俊業在與病魔對抗多年後，於去年11月病逝，享年59歲，在場上執教的身影只能留在大家心中。

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今由劉俊業的妻子覃素莉和3個孩子劉嬿、劉靖及劉揚代表出席，目前為現役高球選手的劉嬿開玩笑說：「爸爸這一生花在籃球的時間，比帶我們還多。」但她認為，爸爸一心希望台灣籃球可以更好，願意投入這麼多的時間，能拿到這個獎項也是實至名歸。

劉嬿提到，兩個弟弟目前都繼承爸爸志業，在學校擔任籃球教練，大弟劉靖為世新大學籃球隊助教，二弟劉揚則在林口的美國學校任教，劉嬿自己則選擇在選手這條路上努力，「今天到頒獎典禮看到這麼多優秀選手，激勵我再為自己多拚一下，雖然也有擔任教練的機會，但我還在評估階段。」

已故的輔仁大學籃球總教練劉俊業獲得特別獎。（資料照，記者黃志源攝）

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