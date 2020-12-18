P+聯盟》陳建州承諾不懲處被害球員 HBL、UBA釐清是否涉入

P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）執行長「黑人」陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對國內許多籃球員私人不雅影音遭外流，台灣新職籃P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）執行長「黑人」陳建州表示，這不是單一事件，甚至已牽連到許多學生球員，證明是有心人士計畫性犯罪，他呼籲國內籃壇能團結一致、努力幫助孩子。

陳建州承諾，P+聯盟不會對被害球員進行任何懲處，也和檢警積極合作，希望趕快找到源頭，對於明日P+聯盟彰化開幕戰，他信心滿滿強調：「我相信這個社會是良善的，我希望他們能夠讓這些受害的球員不要害怕，站在這些球員身邊，用積極進場力挺，用滿場來回應這些有心人士！」

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傳出有未成年的HBL高中球員被側錄，高中體總秘書長朱彩鳳說：「我還以為只是P+聯盟的個案，真的需要規劃教育課程，讓大家瞭解使用網路的安全。」她解釋，高中球隊不論學校或教練都有管理機制，站在高中體總立場不會介入，「畢竟社會氛圍和網路科技進步變化很快，高中體總將規劃教育訓練課程，讓學生運動員與教練都能小心防範，畢竟運動員養成教育要提早，不能到了職業才做。」

UBA同樣傳出有人受害，對此大專體總已積極介入，要求學校及教練密切管控全隊上網狀況，並提醒球員潔身自愛。相關人士透露，先前預賽開打時確實聽到風聲，基於保護球員立場，大專體總已主動向警方徵詢備案程序，由於受害球員必須親自出面報警備案，大專體總督促各隊教練掌握消息，有事立即回報，若需法律諮詢，大專體總會積極協助，盡力幫球員度過風波。

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