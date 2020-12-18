中職》接任中華職棒新會長？ 蔡其昌語帶玄機 「就不能做兄弟了」

立法院副院長蔡其昌今晚針對被推舉接任下屆中職會長做出回應。（記者吳書緯攝）

〔記者吳書緯／台北報導〕中華職棒大聯盟現任會長吳志揚任期將屆，中職5個球團今推舉立法院副院長蔡其昌擔任下屆會長；對此，蔡其昌今晚受訪時表示，職棒會長是一個榮譽而且責任重大角色，待下週與5球團領隊見面後，聽取領隊們對他的期待以及希望能幫忙解決什麼問題，再來做正式回應；身為中信兄弟球迷的蔡其昌被媒體詢問若接會長，蔡妙回「就不能做兄弟了」。

據了解，五球團領隊會議在今日召開，提出接任人選，一致通過推舉蔡其昌接任下屆會長，依照規定，明年1月16日交接。蔡其昌今在立法院會結束後，於議場後方針對有關接任中職會長一事受訪，做出上述表示。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，他也是今天下午才知道這個訊息，「對我來說，我其實是一個棒球迷」，大家知道他長期對基層棒球、男棒女壘都很支持、也長期推動，幫忙爭取軟硬體經費、改善設施，職棒會長的角色又不太一樣。

蔡其昌說，職棒會長的角色不太一樣，因為會長是一個榮譽也責任重擔，要協調5個球團，辦好比賽、照顧球員、服務廣大球迷；對他而言，以前聯盟對他來說只是去買票、跟他們溝通一些事情，所以也沒有做好其他準備，感謝球團對他的肯定。

蔡其昌表示，政治工作做這麼久，所有的位置都是來做事、解決問題的，到底會長要他來當、希望他來幫忙協助解決什麼問題，對他有何期許，等跟他們見面詳細了解；並坦言現在很多領隊都還不認識，講太多話都不合適，應該下週一、二就會與領隊或球隊代表見面。

媒體詢問，接任與否的關鍵？蔡其昌表示，若是了解棒球，就會知道球員對聯盟有很多的指正，而當過球迷就知道，聯盟動不動就會被球迷幹譙，而比賽要好看，需要5個球團配合，他當然很願意為棒球服務，想法無需贅言，不當會長也會一直為棒球努力。而會長的角色不同、責任更大，要先聽領隊期待他做哪些事情，「還是等一下好了」。

蔡其昌受訪結束後，幽幽說出「很緊張啦，責任很大」，也有媒體詢問蔡其昌為哪一隊球迷？蔡其昌不假思索說出「我當然是兄弟，這還用說」，媒體又問「若接會長...」蔡直接回應「就不能做兄弟了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法