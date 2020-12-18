精英獎》「從小粉絲心態到跟對手拚命」 王冠閎持續蛻變

王冠閎。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕不斷刷新紀錄的台灣「小蝶王」王冠閎，今年遠征匈牙利布達佩斯，加盟國際游泳聯盟（ISL）卡利神鷹隊，持續突破自己，並勇奪最佳男運動員獎，成為自2002年設立精英獎後，首位獲獎游泳選手。

王冠閎在去年8月世青賽達200公尺蝶式奧運A標，順利取得奧運門票，今年赴歐洲參賽，又屢次創下紀錄，讓他成功擊敗台灣羽球一哥周天成、體操好手李智凱、唐嘉鴻，奪下個人首座最佳男運動員獎，也是繼去年最佳新秀後，再度獲獎。

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王冠閎透露，今年原本不打算報名精英獎，在教練鼓勵下才決定試試看，「沒想到成績能進步這麼多，獲獎有驚訝，因為跟其他學長比起來，我還只是菜鳥，他們都是我的榜樣。」王冠閎認為，能有這些成績，靠的不只是他自己，而是整個團隊的努力。

今年遠赴匈牙利參與ISL，令王冠閎大開眼界，他表示，以前看到國外頂尖選手，自己像個小粉絲，但這次心態完全不一樣，「現在他們是競爭對象，不管是誰，就是要跟他拚了。」王冠閎今年在ISL最終戰200公尺蝶式游出1分49秒89，為今年短水道唯二游進1分50秒內的選手，他表示，自己並不清楚這件事，「現在我不太去在意自己的世界排名，有時候知道也不一定比較好，而是比較專注在自己的秒數及訓練上。」

王冠閎提到，無論出國比賽、參加奧運，對以前的他而言，都是遙不可及的夢想，如今能和這些好手競爭，令他獲益良多，「跟他們還有很大差距，繼續抱著虛心學習的心態，持續成長。」

109年體育運動精英獎頒獎典禮18日舉行，最佳男運動員精英獎由游泳選手王冠閎（右）獲獎，副總統賴清德（左）頒獎。（記者廖振輝攝）

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