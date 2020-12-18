桌球國手選拔賽》連斬4名國手 陳建安連續16年入選

陳建安連續16年入選國手（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕真金不怕火煉！第一次賽在衝關賽落馬的合庫名將陳建安，今天在110年度桌球國手選拔賽第二次賽以直落三挑落一銀小將黎昕陽，連續16年入選國手；一銀好手廖振珽也在第二次賽衝關賽3:0擊退隊友李佳陞，連續8年搭上國手列車。

國三就當選成人國手的陳建安，世界排名一度高居17，過去幾年也都以世界排名成為當然國手。不過，目前世界排名滑落到69，必須參加國手選拔賽。

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陳建安昨天在第一次賽敗給孫嘉宏，今天捲土重來，一路擊敗黃建都、楊子儀、彭王維和黎昕陽4名國手，其中對黃建都、彭王維都打滿5局才險勝。

很多年沒打國手選拔賽的陳建安，兩天打了10場，他說，「這次真的有磨練到，尤其是抗壓性方面，5局3勝的比賽，加上每場都被年輕的對手拚，當然，我也去拚他們。」

第一次賽同樣打到最後一輪才遭黃彥誠逆轉的廖振珽，今天也遭遇到年輕小將的強力挑戰，對上一銀王翊帆、高承睿都鏖戰5局才脫困。

廖振珽連續8年領到國手當選證書。（桌協提供）

24歲的廖振珽說，「昨天打到後面體力就有點不濟，今天更明顯，兩隻腳好像拖了20公斤的鋼片，跑動起來很吃力，今天打完後感覺身體好像不是自己的，現在只想好好睡一覺。」

女子第二次賽，兩張國手證書都落入國泰隊手上，昨天在第一次賽都栽在合庫削球小將蔡育勤手上的黃郁雯和李昱諄，今天攜手殺出重圍，黃郁雯連續5年入選國手，李昱諄則連4年贏得國手頭銜。

國泰女將李昱諄。（桌協提供）

國泰女將黃郁雯。（桌協提供）

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