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NBA》厲害了，我的國！北京奔馳廣告山寨版艾佛森被罵翻

2020/12/18 22:40

北京奔馳廣告山寨版艾佛森被罵翻。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京奔馳（中國國產賓士，俗稱北奔）昨日推出新廣告，狠狠消費NBA傳奇球星艾佛森（Allen Iverson），所有人物、場景卻全都用山寨版，影音上網推播後，引發各界痛批，連中國網友都看不下去，結果短短1天被迫下架，北奔甚至公開向艾佛森道歉。

北奔為宣傳自家1.33公升渦輪增壓引擎，排氣量小但動力無窮，乾脆把腦筋動到以小搏大的艾佛森頭上，這部「標準，不只一個」汽車廣告，片中身高僅183公分的黑人籃球員，不但成為當年選秀狀元，更發光發熱成為世人的「答案（The Answer）」，但主角球衣英文Iverson名字中的「o」換成了「e」，變為Iversen，還找人扮演當時聯盟主席史騰（David Stern），而NBA商標也經過巧妙修改，大鑽法律漏洞以節省鉅額版權和代言費。

山寨版AI爭議性廣告一推出，球迷罵聲四起，艾佛森透過中國經紀人向北奔發表聲明，直指該廣告侵犯其姓名及肖像權，如今更在微博回應：「嗨，你們最近可能看到一部我沒到中國，卻使用我故事的影音。這一點都不酷，關於AI的影音必須由真正的AI來詮釋。北京奔馳已經向我道歉，我們會做些正確的事，很快讓大家都感到開心，因此請注意即將發生的事。」　

 

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