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足球》強壓C羅、梅西 神鋒萊萬首獲FIFA年度最佳男球員

2020/12/18 23:22

波蘭名將萊萬多夫斯基。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際足總（FIFA）年度最佳男子球員獎項出爐，波蘭名將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）強壓葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、阿根廷梅西（Leo Messi）等傳奇勁敵，成為首位獲此殊榮的德甲拜仁慕尼黑球員。

被球迷譽為「神鋒」的萊萬，上季俱樂部正式比賽，踼進歐洲5大聯賽最多55球，成為史上首位3項賽事都拿金靴的三冠王成員，「感覺像美夢成真，我非常自豪和高興，對我來說是偉大一天，對俱樂部和隊友也是如此，這奬項與大家共享。」現年32歲的萊萬表示，能得到梅西、C羅都曾擁有的頭銜，這他意義重大，「希望還能再踢很長一段時間，我贏得多少頭銜並不重要，這是不夠的，期許能與球迷、隊友一起慶祝下個冠軍。」

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，瑞士蘇黎世舉辦的FIFA年度頒奬，首採網路虛擬模式。年度最佳球員是以2019年7月20日至2020年10月20日期間表現評比，由各國家隊長、國家隊總教練、媒體代表和球迷共同投票，萊萬挾52分出線，本月初首獲2020年金足奬殊榮的C羅38分次之，去年得獎的梅西35分，屈居第3無緣連莊，

　

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