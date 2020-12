NBA》傳與金州勇士簽約？ 林書豪：大家冷靜，還沒決定

林書豪傳出即將與金州勇士簽約,重返當初他NBA夢的起點,圖為林書豪2010年時效力於勇士隊時征戰的畫面。(美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕無預警離開G聯盟引爆者隊的林書豪,耶誕節前夕被美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料,即將與金州勇士簽約再打G聯盟,仍有望重返當初他NBA夢的起點,但這位美籍台裔後衛隨即澄清,目前還未做出決定。

查拉尼亞透露,林書豪加盟勇士前,得先解決中國CBA以他上季「未穿著官方贊助商產品」而開罰的55萬人民幣(約243萬台幣)罰款,並取得罰款繳納證明,雙方才能正式簽約。只是消息傳出後,林書豪卻在個人推特發文滅火:「大家冷靜點,事情不像你們所想的那樣,目前我還沒做出任何決定。」

至於《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)則解釋,現年32歲的林書豪,與勇士合約為「Exhibit 10」類型, 雖屬非保障合約,至少為期1年確保他能參與訓練營,爭取成為正選名單。由於聯盟新賽季即將在12月23日開打,林書豪恐怕無法躋身開季15人,而從熟悉的勇士隊G聯盟聖克魯斯勇士(Santa Cruz)打起,還是有機會回到NBA舞台。

哈佛大學畢業的林書豪,2010年NBA選秀會落榜後,就在達拉斯獨行俠夏季聯盟表現出色,而獲得勇士青睞,菜鳥賽季他曾為聖克魯斯勇士效力,並升上NBA出賽29場。

Source: Exhibit 10 deal for Jeremy Lin, once logistics are cleared. So he won’t be on the 15-man roster, but it gets him in their Santa Cruz system. https://t.co/5zHC5EVLVc