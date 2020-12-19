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NBA》傳與金州勇士簽約？ 林書豪：大家冷靜，還沒決定

2020/12/19 02:30

林書豪傳出即將與金州勇士簽約，重返當初他NBA夢的起點，圖為林書豪2010年時效力於勇士隊時征戰的畫面。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕無預警離開G聯盟引爆者隊的林書豪，耶誕節前夕被美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，即將與金州勇士簽約再打G聯盟，仍有望重返當初他NBA夢的起點，但這位美籍台裔後衛隨即澄清，目前還未做出決定。　
　查拉尼亞透露，林書豪加盟勇士前，得先解決中國CBA以他上季「未穿著官方贊助商產品」而開罰的55萬人民幣（約243萬台幣）罰款，並取得罰款繳納證明，雙方才能正式簽約。只是消息傳出後，林書豪卻在個人推特發文滅火：「大家冷靜點，事情不像你們所想的那樣，目前我還沒做出任何決定。」
　至於《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）則解釋，現年32歲的林書豪，與勇士合約為「Exhibit 10」類型， 雖屬非保障合約，至少為期1年確保他能參與訓練營，爭取成為正選名單。由於聯盟新賽季即將在12月23日開打，林書豪恐怕無法躋身開季15人，而從熟悉的勇士隊G聯盟聖克魯斯勇士（Santa Cruz）打起，還是有機會回到NBA舞台。
　 哈佛大學畢業的林書豪，2010年NBA選秀會落榜後，就在達拉斯獨行俠夏季聯盟表現出色，而獲得勇士青睞，菜鳥賽季他曾為聖克魯斯勇士效力，並升上NBA出賽29場。

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