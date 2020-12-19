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NBA》作法？厄文重回塞爾提克主場 賽前「燒香」網看傻（影音）

2020/12/19 08:08

〔體育中心／綜合報導〕籃網今將在熱身賽作客塞爾提克，當家控衛厄文（Kyrie Irving）回到前東家主場TD花園，賽前竟在場邊燒鼠尾草（burning sage），詭異舉止引發熱議。

厄文去年夏天以一紙4年1.41億美元的頂薪合約從塞爾提克轉戰籃網，不過隨後就因肩傷進行手術、整季報銷，因此今天算是這位明星後衛轉隊後首次回到綠衫軍主場，沒想到比賽還未開打就引發話題，他身穿黑衣黑褲在空蕩蕩的球場將鼠尾草的灰灑在場邊，繞了一圈後才拿球準備熱身。

厄文今年休賽季不斷成為話題人物，熱身賽期間數度拒絕受訪、遭到聯盟罰款，上述此舉又立刻引發球迷熱議，紛紛留言表示，「厄文應該會成為史上第一個不開放球迷進場還被噓的球員」、「他瘋了吧」、「席佛（Adam Silver，NBA主席）該訂個規則禁止球員燒鼠尾草了」

厄文。（資料照，今日美國）

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