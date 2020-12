佛羅里達大學前鋒強森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕佛羅里達大學前鋒強森(Keyontae Johnson)日前在比賽中突然倒地不起,嚇壞眾人。經過一個多星期的治療後,強森今在社群媒體推特和Instagram中PO影片發聲,感謝大家的祝福。

強森在當天比賽中突然昏倒,臉部直接撞地,立即被抬離球場治療,一度傳出陷入昏迷,幸近期已經好轉。

他今天透過社群媒體表示,「嗨大家,首先我要感謝上帝。我知道過去幾個星期以來,大家都為我祈禱,我和家人都很感謝。」他也感謝醫護人員,並感謝佛羅里達大學運動員家庭的祈禱。

《ESPN》報導,強森在美國時間週二已經恢復到穩定狀態,開始可自主呼吸,並和家人與醫生交談。強森本季4場比賽平均能得到16場,被外界預期是明年選秀會首輪好手。

“Write your own story” God said my work here ain’t done pic.twitter.com/hJHlBIJmdg