NBA》30隊總管預測出爐 81％看好湖人二連霸

湖人隊仍是新賽季奪冠熱門球隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官網今公布年度球團總管票選，針對未來總冠軍球隊進行預測，有高達81％的球隊總管看好湖人摘得總冠軍，僅11％的總管看好快艇隊奪冠。

這是NBA在季前針對30支球隊的總管，所進行的年度調查，這些總管不能投給自家球隊、球員和教練。

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有高達81％的球隊總管看好湖人隊二連霸。上季有46％的總管看好快艇隊奪冠，本季僅有11％的總經理看好。另有球隊總管認為籃網、熱火可摘冠。

各隊總管預測東部前四強球隊，依序是公鹿、籃網、熱火、塞爾提克；西部方面的前四強預測，則是湖人、快艇、金塊、獨行俠。

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，歐新社）

預測新賽季的年度MVP方面，有31％的總管預測「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍是新賽季的年度MVP。獨行俠球星東契奇（LukaDoncic）獲得21％的選票，A.戴維斯（Anthony Davis）、 詹姆斯（LeBron James）各有18％。

30隊總管看好的各個位置最佳選手，控衛是勇士球星柯瑞（Stephen Curry），得分後衛則是火箭「大鬍子」哈登（James Harden），小前鋒則是詹姆斯，大前鋒為亞德托昆波，中鋒為約基奇（NIkola Jokic）。

有39％的總管看好「探花」球三弟」小波爾（Lamelo Ball）能獲得年度新人王，另有29％的人看好榜眼威斯曼（James Wiseman）。

「探花」球三弟」小波爾。（資料照，美聯社）

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