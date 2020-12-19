NBA》朗度遭控攻擊女鄰居 對方求償1百萬美金

朗度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季轉戰老鷹的資深後衛朗度（Rajon Rondo）及其女友日前遭到控告，在停車糾紛中言語辱罵並出手攻擊一位女性，朗度的律師目前駁回一切指控。

對朗度提出告訴的是名為Toktam Jorshari的洛杉磯女子，該名女子宣稱事件發生在今年7月28日，當時她和仍效力於湖人的朗度及其女友住在同一棟公寓中。

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據稱，當天朗度將他的勞斯萊斯汽車停放於公寓的殘障車位，而Jorshari為方便卸下新買的桌子，便將車子停在比鄰朗度的車位，不慎擋住其車門，朗度見狀震怒，以歧視女性的字眼恫嚇對方：「你憑什麼認為你能停在這裡？」Jorshari表示，朗度飆罵時激動到口罩都滑落下來，令她感到相當惶恐。

爾後，朗度出手將該女子推向她的轎車，對方的拖鞋和鑰匙雙雙飛出，鑰匙還因此碎成兩半。朗度的女友這時接手，出拳毆打該女子的頭部及上肢。目前該女子依企圖傷害及毆擊等罪名向2人提出告訴，並求償高達1百萬美金。

該女子另外宣稱她握有當日的監視畫面，然而朗度的律師在看過影像畫面後，認為朗度整起衝突過程態度都相當有禮貌，反倒是對方情緒不穩，還未配戴口罩。他有信心朗度能在這場官司中全身而退。朗度目前則尚未對這起事件做出評論。

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