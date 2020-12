MLB》美媒稱「他太貴了紅人留不住」怪咖強投駁斥：假新聞

鮑爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕新科國聯塞揚得主鮑爾(Trevor Bauer)是目前自由球員最大咖的投手,未來去向備受矚目,稍早有美國記者發文表示,紅人無法留下鮑爾,孰料隨後就被當事人打臉。

《MLB Network》資深記者海曼(Jon Heyman)稍早在推特發文表示,大家不用太驚訝,因為鮑爾身價太高、紅人留不下來,他明年會改投效他隊。「不過紅人不應該覺得太遺憾,他在那裡繳出精湛的表現、也助隊打進季後賽,還成為隊史首位塞揚得主,而且紅人還能拿到一支選秀籤。」

不過海曼上述說法很快便遭到反駁,在推特也相當活躍的鮑爾,隨後轉發貼文回應海曼稱自己不會留在紅人的說法,「來源呢?所有關於我合約的消息都會由瑞秋(Rachel Luba,鮑爾經紀人)經手,是她有發什麼我錯過了,還是這就是則假新聞呢?」大動作駁斥記者說法。

Source?



Pretty sure all news about my free agency is running through @AgentRachelLuba. Did she tweet something I missed or is this just more fake news? https://t.co/6SMeKXMrBA