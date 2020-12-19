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MLB》美媒稱「他太貴了紅人留不住」怪咖強投駁斥：假新聞

2020/12/19 08:33

鮑爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新科國聯塞揚得主鮑爾（Trevor Bauer）是目前自由球員最大咖的投手，未來去向備受矚目，稍早有美國記者發文表示，紅人無法留下鮑爾，孰料隨後就被當事人打臉。

《MLB Network》資深記者海曼（Jon Heyman）稍早在推特發文表示，大家不用太驚訝，因為鮑爾身價太高、紅人留不下來，他明年會改投效他隊。「不過紅人不應該覺得太遺憾，他在那裡繳出精湛的表現、也助隊打進季後賽，還成為隊史首位塞揚得主，而且紅人還能拿到一支選秀籤。」

不過海曼上述說法很快便遭到反駁，在推特也相當活躍的鮑爾，隨後轉發貼文回應海曼稱自己不會留在紅人的說法，「來源呢？所有關於我合約的消息都會由瑞秋（Rachel Luba，鮑爾經紀人）經手，是她有發什麼我錯過了，還是這就是則假新聞呢？」大動作駁斥記者說法。

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