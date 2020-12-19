NBA》豪爾德7投全中拿14分 七六人替補發威擊退溜馬

七六人中鋒豪爾德先發得14分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在熱身賽碰上溜馬隊，米爾頓（Shake Milton）板凳跳出拿到七六人最高15分，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）先發得14分，加上團隊命中率高達53.3％，終場以113：107擊敗溜馬。七六人收下熱身賽二連勝，溜馬則吞三連敗。

由於七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）缺陣，由豪爾德擔任先發中鋒，他全場7投7中得到14分，另有4顆籃板，發生5次失誤。B.西蒙斯（Ben Simmons）拿到9分8助攻、6籃板，另賞2次火鍋。

請繼續往下閱讀...

七六人中鋒豪爾德先發得14分。（法新社）

七六人其他選手方面，米爾頓（Shake Milton）替補出發得到15分，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）14分，史考特（Mike Scott）12分，馬克西（Tyrese Maxey）11分。

溜馬隊以明星前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）26分、11籃板最佳，布洛格登（Malcolm Brogdon）21分，歐拉迪波（Victor Oladipo）20分，Cassius Stanley拿12分。

七六人此役團隊75投40中、命中率為53.5％，優於溜馬隊的37.1％（105投39中）。

七六人球星B.西蒙斯。（法新社）

溜馬隊明星前鋒沙波尼斯。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法