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NBA》熱火2小兵立功 合飆46分擊退暴龍

2020/12/19 11:34

奧科帕拉避開2名暴龍防守球員，灌籃得手
。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕熱火與暴龍今熱身賽交手，比賽前半雙方緊咬，直到下半場熱火才拉開比分差距，最終以117：105力克暴龍。

熱火主力巴特勒（Jimmy Butler）和努恩（Kendrick Nunn）今日皆未出賽，板凳球員頂上球隊進攻重任，其中表現最亮眼的是2位2年級生奧科帕拉（KZ Okpala）和斯特魯斯（Max Strus），2人NBA生涯「合計」只有7場出賽，得到12分，今天卻合力砍下46分；前者3分球投10中6，全場狂飆24分；後者效率更出色，3分球投8中6，上場22分鐘就得到22分。而熱火在今年選秀會第20順位幸運撿走的前鋒阿丘瓦（Precious Achiuwa）也繳出13分、15籃板的「雙十」演出。

熱火新秀阿丘瓦。（美聯社）

反觀暴龍，只有一哥羅利（Kyle Lowry）獨挑大樑。這是他本次熱身賽首場出賽，一開機便馬上進入狀況，上場27分砍下全場最高的25分，手感絲毫未因休賽季而冷卻。總教練納斯（Nick Nurse）賽後大讚羅利的表現，但他也點名渡邊雄太在內的幾名替補球員，盼望他們能拿出更好的表現。

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