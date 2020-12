NBA》上季發展聯盟年度最佳球員 後衛梅森加盟七六人

梅森上季效力於公鹿。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據美媒《The Athletic》作家Derek Bodner報導,七六人日前與上季發展聯盟年度最佳球員梅森(Frank Mason III)簽下一紙非保障合約,據傳這張合約含有和林書豪同類型的「Exhibit 10」條款。

現年26歲的梅森(Frank Mason III)生涯前2季效力於國王,共出賽90場比賽,場均能貢獻6.8分、2.6助攻。上季他轉戰公鹿後只出賽9場,隨後便轉往公鹿的發展聯盟球隊威斯康辛鹿群(Wisconsin Herd),結果他在發展聯盟大放異彩,繳出場均26.4分、5助攻、3.4籃板的成績,一舉奪得該聯盟的年度最佳球員,如今為自己爭取到一張新合約,下季將轉戰七六人。

「Exhibit 10」條款保障梅森能獲得1年底薪,但他是否能擠身開季名單,還得依靠自身的努力,根據目前七六人的陣容來看,梅森開季待在NBA的機會並不大,但隨著球季的進展,外界預估梅森將能適時補上球隊的傷病空缺,提升七六人板凳深度。

