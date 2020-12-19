NBA》上季發展聯盟年度最佳球員 後衛梅森加盟七六人

梅森上季效力於公鹿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美媒《The Athletic》作家Derek Bodner報導，七六人日前與上季發展聯盟年度最佳球員梅森（Frank Mason III）簽下一紙非保障合約，據傳這張合約含有和林書豪同類型的「Exhibit 10」條款。

現年26歲的梅森（Frank Mason III）生涯前2季效力於國王，共出賽90場比賽，場均能貢獻6.8分、2.6助攻。上季他轉戰公鹿後只出賽9場，隨後便轉往公鹿的發展聯盟球隊威斯康辛鹿群（Wisconsin Herd），結果他在發展聯盟大放異彩，繳出場均26.4分、5助攻、3.4籃板的成績，一舉奪得該聯盟的年度最佳球員，如今為自己爭取到一張新合約，下季將轉戰七六人。

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「Exhibit 10」條款保障梅森能獲得1年底薪，但他是否能擠身開季名單，還得依靠自身的努力，根據目前七六人的陣容來看，梅森開季待在NBA的機會並不大，但隨著球季的進展，外界預估梅森將能適時補上球隊的傷病空缺，提升七六人板凳深度。

The Philadelphia 76ers are signing former Kansas point guard Frank Mason III to a non-guaranteed contract, per source.



Mason, 26, has played three years in the NBA, with career averages of 6.8 points and 2.6 assists per game. — Derek Bodner （@DerekBodnerNBA） December 19, 2020

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