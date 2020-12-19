NBA》一度領先49分之多 尼克熱身賽痛扁騎士

尼克新秀奎克利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場熱身賽面對騎士，新秀奎克利（Immanuel Quickley）砍進全場最高的22分，尼克隊團隊砍進15顆三分彈，三節打完得分就破百，一度領先有49分。尼克隊終場以119：83大勝，熱身賽取得3勝1敗的成績。

尼克隊首節打出單節41：18的比數，半場打完就以72：35的領先。第三節一度把比分擴大至103：54，三節完以103：57領先。終場尼克隊以36之差大勝。

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年僅21歲的奎克利是在今年選秀會中，被尼克隊以首輪第25順位選中。他此役12投7中、包含三分球5投3中，拿到全場最高的22分，另有5次助攻、5次抄截。前鋒諾克斯（Kevin Knox）替補出發得到尼克隊次高的20分。

尼克諾克斯。（資料照，美聯社）

尼克隊其他球員方面，布拉克（Reggie Bullock）17分5籃板，巴瑞特（R.J. Barrett）15分5籃板，藍道（Julius Randle）11分8助攻，哈波（Jared Harper）10分。中鋒M.羅賓森（Mitchell Robinson）8分12籃板、賞4次火鍋。

騎士方面，奧斯曼（Cedi Osman）19分，D.魏德（Dean Wade）14分。19歲菜鳥奧科羅（Isaac Okoro）此役僅得2分。

尼克隊全場76投39中，團隊投籃命中率為51.3％。團隊三分球29投15中，其命中率為51.7％；騎士隊團隊投籃命中率為39.5％。

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