NBA》公牛板凳爆發 末節克服落後19分劣勢逆轉雷霆

馬卡南今日復活,攻下全場次高的22分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕公牛今日在熱身賽作客雷霆,雷霆前3節得分都勝過對手,帶著19分領先進入末節,豈料板凳崩盤,前功盡棄,最終讓公牛以105:103帶走勝利。

雷霆全隊6人得分上雙,在2位主力哈佛德(Al Horford)和吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)分別得到17分和14分的帶領下,前3節一度領先多達22分,其中又以貝茲萊(Darius Bazley)的這記灌籃為全場最高潮。

Look out, Bazley coming through @BazleyDarius | #ThunderUp pic.twitter.com/Js8FI2oOdc

公牛前3節也是由2大球星組織進攻,拉文(Zach Lavine)貢獻全場最高24分,而沉寂已久的馬卡南(Lauri Markkanen)也終於開出好彩頭,繳出22分、5籃板的數據,三分球命中率上看4成。只可惜雙星在場上時得不到隊友支援,才會在3節打完嚴重落後。

末節雙方皆換下主力,改以板凳應戰,公牛這才總算占上風,板凳多點開花,其中表現最優異的是第4節才登場的前鋒希圖(Simisola Shittu),他打滿整節砍下13分,幫助球隊打出34:13的攻勢,一舉超前比分,最終公牛便靠著第4節的一波流,以2分之差氣走雷霆。

Down 19 entering the 4th quarter...



Here's how we came back and won pic.twitter.com/II6JpFaLrZ