NBA》公牛板凳爆發 末節克服落後19分劣勢逆轉雷霆

馬卡南今日復活，攻下全場次高的22分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今日在熱身賽作客雷霆，雷霆前3節得分都勝過對手，帶著19分領先進入末節，豈料板凳崩盤，前功盡棄，最終讓公牛以105：103帶走勝利。

雷霆全隊6人得分上雙，在2位主力哈佛德（Al Horford）和吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別得到17分和14分的帶領下，前3節一度領先多達22分，其中又以貝茲萊（Darius Bazley）的這記灌籃為全場最高潮。

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公牛前3節也是由2大球星組織進攻，拉文（Zach Lavine）貢獻全場最高24分，而沉寂已久的馬卡南（Lauri Markkanen）也終於開出好彩頭，繳出22分、5籃板的數據，三分球命中率上看4成。只可惜雙星在場上時得不到隊友支援，才會在3節打完嚴重落後。

末節雙方皆換下主力，改以板凳應戰，公牛這才總算占上風，板凳多點開花，其中表現最優異的是第4節才登場的前鋒希圖（Simisola Shittu），他打滿整節砍下13分，幫助球隊打出34：13的攻勢，一舉超前比分，最終公牛便靠著第4節的一波流，以2分之差氣走雷霆。

Down 19 entering the 4th quarter...



Here's how we came back and won pic.twitter.com/II6JpFaLrZ — Chicago Bulls （@chicagobulls） December 19, 2020

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