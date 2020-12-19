NBA》詹皇、AD聯手砍55分 湖人熱身賽險勝太陽

湖人雙星詹姆斯和A.戴維斯聯手擊敗布克所領軍的太陽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人、太陽本日在熱身賽最終戰交手，雙方互有領先，但在洛城雙星詹姆斯（Lebron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下55分的挹注之下，湖人最終以114：113氣走太陽。

湖人雙星本役銳不可擋，A.戴維斯豪取35分，另有6籃板、3助攻、2抄截和3阻攻的全方位數據；詹姆斯20分、8籃板、4助攻，但發生多達8次失誤。可怕的是，2位球星今天三分線外11投9中，命中率超過8成，是贏球關鍵之一。

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卡德威爾波普本役表現精采。（法新社）

不僅雙星有表現，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）本戰先發出賽也攻得15分，另外熱身賽大爆發的年輕小將「THT」塔克（Talen Horton-Tucker）也維持優異表現，挹注12分。

然而前三節打完，反倒是由太陽保有1分領先。太陽在保羅（Chris Paul）缺陣的情況下，6人得分上雙，其中一哥布克（Devin Booker）進帳全隊最高的27分，強勢與衛冕軍湖人抗衡，展現出嶄新的氣象。

決勝節雙方比分持續緊咬，最後庫克（Quinn Cook）在比賽終了前26秒投進致勝2分球，湖人反超比分，終場就以114：113驚險獲勝。

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