NBA》一哥里拉德缺陣 拓荒者慘輸金塊還傳壞消息

Derrick Jones Jr. left the game with a back contusion following this alley-oop. pic.twitter.com/CGBaKO7zND — NBA on ESPN （@ESPNNBA） December 19, 2020

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今繼續作客金塊，在一哥里拉德（Damian Lillard）高掛免戰牌之下，以96：129慘輸對手，苦吞熱身賽三連敗，小前鋒D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）還在比賽間因灌籃受傷退場。

拓荒者主將里拉德今未上陣，球隊首節防守大當機，讓金塊單節豪取41分奠定勝基，反觀丹佛大軍延續前一戰的高效率，外線命中率以40.9%、勝過對手的30.3%，在一度領先多達34分之下，毫無懸念收下勝利。

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金塊大前鋒米爾塞普今貢獻全隊最高24分、板凳出發的波特（Michael Porter Jr.）也有20分的好表現，先發後衛G.哈里斯（Gary Harris）12分3籃板。

拓荒者方面，今剩麥考倫（CJ McCollum）一支獨秀，攻得全場最高26分，但畢竟隻手難撐天，先發其他4人都無人得分超過雙位數；替補上陣的特倫特（Gary Trent Jr.）挹注18分。

此外，托荒者今落敗還傳出傷兵消息，小前鋒D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）在第三節灌籃後重摔在地、接著進入休息室進行治療，拓荒者隨後表示他的傷勢為背部挫傷，不過並未進一步說明嚴重程度、或預估缺陣天數。

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