足球》「 台灣隊長」陳柏良合體陳其邁 開球帥翻小球迷爭搶

陳其邁（前排右3）與陳柏良（左2）為小選手打氣。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕足球界國家隊「 台灣隊長」陳柏良與高雄市長陳其邁一起爲少年足球賽開球，小球迷搶相搶球留念，而陳其邁透露讀高雄中學時愛踢球，「現在不行了」，鼓勵民眾從小培養運動習慣。

2020健身工廠盃少年足球錦標賽今天（19日）開賽，吸引北、中、南及台東308名小球員上場奔跑，24隊選手分為U9、U11級別廝殺，而健身工廠總經理陳尚文邀請立委、高雄市足委會主委劉世芳及市議員李柏毅及黃文志到場加油，陳柏良、陳其邁人氣最高，合影時被小球迷推到，開球後也被搶球留念。

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陳其邁說，感謝「足球立委」劉世芳關心小選手，過去讀雄中時有「建橄雄足」傳統，建國中學打橄欖球，雄中踢足球，以前體力好、很厲害，現在不行了還要再加油，運動都是從小培養起。

陳柏良為國家隊中場大將，有「台灣隊長」、「足球一哥」稱號，被小球迷包圍要求合影，女教練也搶拍留念；陳柏良說，台灣足球環境越來越好，更多人享受踢球樂趣。

高雄國家體育場被國際足球總會FIFA認證為A級球場，現場風和日麗吸引上百名親友團加油，小選手將比賽到週日（20日），主辦單位歡迎民眾觀賽，享受親子時光。

陳其邁（中）與陳柏良開球吸引小球迷爭搶。（記者黃旭磊攝）

健身工廠盃少年足球賽吸引308名學童競技。（記者黃旭磊攝）

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