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MLB》再度用藥遭禁賽整季 明星二壘手卡諾將在冬盟亮相

2020/12/19 14:54

卡諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星二壘手卡諾（Robinson Cano）日前被爆出二度使用禁藥，明年整季遭禁賽，雖然短期內無法在大聯盟出賽，不過他近期有望在冬盟的比賽亮相。

根據多明尼加媒體《El Nuevo Diario》報導，卡諾會先進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測、確認結果為陰性後，最快在當地時間週日就能為家鄉球隊東方之星出賽。

卡諾上次參與冬盟賽事已經要追溯至2016-17年，當時僅出賽1場、4打數無安打；這位38歲的資深老將日前被驗到使用類固醇康力龍（Stanozolol），由於是累犯，直接遭禁賽162場，明年2400萬美元薪水（約新台幣6.8億）全數泡湯。

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