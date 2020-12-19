NBA》為何要中國CBA澄清信？林書豪上季罰款爭議

林書豪。（資料照，法新社）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕耶誕節前夕，林書豪傳出將與金州勇士簽約先打G聯盟，仍有望重返當初NBA夢的起點，儘管這位美籍台裔後衛發文澄清，尚未做出最後決定，美媒仍提及，32歲的他想重返全球籃球最高殿堂，必須獲得中國CBA的澄清信，引發各界熱議。

美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，林書豪加盟勇士前，得先解決CBA罰款爭議，取得澄清信雙方才能簽約。原來CBA上月突然祭出重罰，以上個賽季「未穿著官方贊助商產品」為由，向教練、球員等11人開出15張罰單，其中已離開的林書豪不但上榜，更多達3張、罰款55萬人民幣（約243萬台幣），只不過，到12月14日罰款繳納截止日，所有挨罰的教練、球員沒人繳錢，也並未因此遭禁賽，還有球員提出申訴，希望舉行聽證會釐清責任。

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至於CBA澄清信，就是所謂官方批准文件，主因為NBA2011年勞資談判破局封館後，許多無球可打的NBA球星到中國打工淘金，為避免這些大咖在封館結束又快閃，當時中國籃協強制要求，NBA球員加盟CBA必須簽保證書，明文規定離開必須取得澄清信才能轉戰別處，林書豪雖非中途跳槽，但仍有罰款問題，因此想重返NBA，仍得取得澄清信。

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