P+聯盟》「野獸TIME」再現！林志傑飆三分彈率勇士奪歷史性首勝

林志傑關鍵一記三分彈，比起飛翔手勢。（記者廖耀東攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕台灣職籃P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）元年首場比賽今在彰化體育場登場，由富邦勇士與台新夢想家領銜主演，形成本土飆分秀，勇士張宗憲狂飆34分，加上「野獸」林志傑在決勝階段的2顆逆轉三分球，率隊89：86擊敗夢想家，取得歷史性首勝。楊敬敏單場18投12中，轟下全隊最高30分，可惜最終讀秒階段的追平三分球沒進，失去當英雄的機會。

地主夢想家首節就展現出驚人的氣勢，開賽打出12：2的攻勢，其中包括當家球星楊敬敏投進紀念性的史上第一顆進球，洋將塔克則投進史上第一顆三分球，首節夢想家1分小幅領先。

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楊敬敏。（記者廖耀東攝）

次節，夢想家又在開節打出10：0的攻勢，重新取得雙位數領先；但富邦勇士展現韌性，張宗憲發威，單節轟下10分，回敬一波11：2的反擊，上半場結束，雙方仍舊只有1分差距。

易籃再戰，雙方仍難分高下，夢想家雖一度將領先擴大達8分，但勇士用一波6：0的攻勢，結束該節，其中包含張宗憲一次抄截後灌籃，前三節張宗憲已經攻下29分。

末節，「野獸」林志傑再度扮演關鍵先生，終場前約一分半鐘，林志傑連續兩顆三分球，率隊從4分落後，反而取得2分超前，成為致勝英雄，現場前迷歡聲雷動。

本場比賽，林志傑攻下12分、6籃板，塞瑟夫拿下15分；夢想家杰倫攻下18分、塔克三分球失準，12投僅3中，進帳17分，田壘則有7分、2阻攻。



田壘。（記者廖耀東攝）

林俊吉。（記者廖耀東攝）

林志傑。（記者廖耀東攝）

張宗憲。（記者廖耀東攝）

P+聯盟開幕戰擠進數千名球迷。（記者廖耀東攝）

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