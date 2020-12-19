棒球》職棒之父明天過83歲生日 完投9局也沒問題

中職退役明星球員棒球賽合影。（記者張嘉明攝）



〔記者羅志朋／龍潭報導〕在「職棒之父」洪騰勝號召之下，今天下午在龍潭棒球場舉行「中職退役明星球員軟式棒球賽」，明天將過83歲生日的洪騰勝老當益壯，主投6局失2分拿下勝投，他擔任開路先鋒敲出一支內野安打，不累嗎?他說，「還好，還可以再投。」最終以退役兄弟象球員為主的明星紅隊，以9:8險勝明星藍隊。

洪騰勝今天先發登板，前3局失1分為非責失，第4局暫時退場，由陳義信接替投球，陳義信投2.2局被敲出7支安打失6分，包括卓天麟（原名張天麟）的場內全壘打，第7局洪騰勝重返投手丘直接把比賽投完，後3局失1分為責失分。

請繼續往下閱讀...

棒球之父洪騰勝先發主投。（記者張嘉明攝）



9局下明星紅隊林振賢敲三壘安打，在全場上千名球迷見證下，吳俊達擊出再見安打贏得勝利。

洪騰勝說，名人堂花園飯店去年11月30日開幕，今天舉辦這場比賽，最主要是飯店週年慶，看到很多老朋友很開心，也想起很多以前的回憶，感覺很好，他希望未來能推廣全民軟式棒球。

洪騰勝即將滿83歲，今天丟完6局、上場打擊3次，比賽結束依然臉不紅氣不闖喘，身體相當硬朗，他說，現在每兩個禮拜會跟台大OB校友隊打一場比賽，他會上場投球，而且是完投9局。

棒球之父洪騰勝打擊。（記者張嘉明攝）



棒球之父洪騰勝召集球員下達戰術。（記者張嘉明攝）





陳義信（右）自黃平洋（左）手中敲出安打。（記者張嘉明攝）



黃平洋。（記者張嘉明攝）



陳義信。（記者張嘉明攝）



洪一中帶著簽名老手套上陣。（記者張嘉明攝）



中職元年先首場發投捕洪一中（右起）、張永昌、杜福明與曾智偵齊聚一堂。（記者張嘉明攝）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法