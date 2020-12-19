富邦U18》黃劼希再見安打 新北藍完成三連霸

新北市藍隊擊敗新竹市隊拿下新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽冠軍。（記者陳志曲攝）



〔記者徐正揚／新北報導〕2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天下午進行冠軍戰，新北藍靠黃劼希擊出再見安打，以3：2氣走新竹市，自賽事開辦以來連續三屆都把冠軍留下，新竹市連續兩屆獲得亞軍。

新北藍在第2、3局各得1分取得2：0領先，新竹市於第6、7局各搶1分扳平比數，9局下新北藍攻勢再起，靠保送、野手選擇、安打攻佔滿壘，前4次打擊都沒建樹的黃劼希，把握機會一棒結束比賽。

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新北藍總教練周宗志指出，球隊近期打擊狀況不是很好，賽前預期會是低比數，這場得點圈很多機會都沒打回來，但很多球都打得很扎實，比8強賽、預賽的狀況都好。

黃劼希左手掌接球雖不舒服，經防護員治療後取代四強賽挨觸身球的劉俊緯先發守三壘，結果擊出生涯第一支再見安打，「以前要當英雄都沒打好，這次終於有把握住，感覺很爽！」

各類獎項如下：

團體獎

第一名新北藍，第二名新竹市，第三名花蓮縣，第四名苗栗縣。

個人獎

投手獎潘文輝（新北藍），打擊獎鄭景文（新竹市），全壘打獎黃韡傑（台東縣），打點獎余羿賢（花蓮縣），美技獎周辰修（新竹市），ＭＶＰ黃劼希（新北藍），教練獎周宗志（新北藍）。

黃劼希擊出再見安打。（記者陳志曲攝）



新竹市隊先發投手張哲綸。（記者陳志曲攝）





新北市藍隊先發投手馮皓。（記者陳志曲攝）



新竹市隊張畯耀。（記者陳志曲攝）



新北市藍隊潘文輝（中）拿下勝投。（記者陳志曲攝）



新北市藍隊擊敗新竹市隊拿下新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽冠軍。（記者陳志曲攝）



新北市藍隊總教練周宗志（右）與新竹市隊總教練黃郁倫（左）師徒對決，最終新北市藍隊技高一籌，拿下冠軍。（記者陳志曲攝）



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