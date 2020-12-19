棒球》人生第一次對決! 假日飛刀手棒打金臂人

陳義信（右）自黃平洋（左）手中敲出安打。（記者張嘉明攝



〔記者羅志朋／龍潭報導〕今天下午在龍潭棒球場舉行「中職退役明星球員軟式棒球賽」，在「職棒之父」洪騰勝號召之下，49名退役球星齊聚一堂，前兄弟象王牌投手「假日飛刀手」陳義信，竟然拎起球棒站上打擊區，還從前味全龍王牌投手「金臂人」黃平洋手中擊出安打，下一棒曹竣崵掃出場內全壘打，陳義信慢條斯理跑回本壘得分，現場上千名球迷一飽眼福。

黃平洋表示，以前從業餘到進職棒，他從來沒有和陳義信投打對決過，今天還是人生當中第一次，「被他打安打還好啦，好玩嘛，這次洪董（洪騰勝）熱心號召，大家都來了，很珍惜這樣的聚會。」陳義信笑說，「他是我的學長，是我學習的對象，我個人要加油。」

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陳義信今天登板投球超認真，不過中繼2.2局被敲出7支安打失6分，退場時特地拿麥克風向球迷喊話，表示抱歉他沒投好，相約明年再來，他要回去再練。

投3局的黃平洋說，因為丟的是軟式棒球，所以感覺還好，之前打OB賽丟硬式棒球，才兩局肩膀就不太行了；他盛讚陳義信投得很好，完全沒有退休的感覺。

黃平洋。（記者張嘉明攝）



陳義信。（記者張嘉明攝）



中職元年先首場發投捕洪一中（右起）、張永昌、杜福明與曾智偵齊聚一堂。（記者張嘉明攝）





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