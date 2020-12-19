中職》這張照片超經典 第1球、第1勝、第1敗、第1蹲都到了

中職元年先首場發投捕洪一中（右起）、張永昌、杜福明與曾智偵齊聚一堂。（記者張嘉明攝）



〔記者倪婉君／龍潭報導〕由洪騰勝號召的「中職退役明星球員軟式棒球賽」，今天出現不少經典鏡頭，不但有「金臂人」黃平洋首次投打對決「假日飛刀手」陳義信，還出現1990年3月17日元年開幕戰的兩隊先發投捕的經典合照，當年兄弟象由張永昌搭配洪一中、統一獅由杜福明搭配曾智偵，而今這四人首次留下珍貴合影。

洪騰勝貴為「職棒之父」，他號召50名退役球星出席比賽，只有王光輝因為帶隊比賽缺席，其餘49人今天全部亮相。洪騰勝擔任明星紅隊先發投手，由洪一中蹲捕，已是難得景象，4局下明星藍投手黃平洋，對決站上打擊區的陳義信，更是首次出現的畫面。

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明星紅終場以9：8險勝明星藍隊，不禁讓人倒帶職棒元年的開幕戰，當時統一獅以4：3一分險勝兄弟象，而該役兩隊的先發投捕搭檔，也在今天比賽賽後，首次合影。

當年張永昌為兄弟投出中職第1球，並吞下第1敗，今天比賽並未登板，已62歲的他表示自己右手肘已鈣化無法再投球，而當年與他搭檔的洪一中，今天仍上場蹲捕。至於當年投出第1勝的杜福明，今天仍有登板，展現寶刀未老的身手，而與他搭擋的曾智偵，今天更是登板投球，也是架式十足。

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