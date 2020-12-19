富邦U18》新北藍隊奪冠 黃劼希獲MVP

新北市藍隊以3：2奪下金盃。（記者周湘芸攝）

［記者周湘芸／新北報導］「2020新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」今天於新莊棒球場上演冠軍戰，由新北市藍隊對上新竹市隊，最終新北市藍隊以3：2奪下金盃，完成三連霸。另最有價值球員（MVP）、全壘打獎則分別由新北市藍隊選手黃劼希、台東縣隊選手黃韡傑拿下。

新北U-18棒球邀請賽為國際高中棒球邀請賽，今年因疫情因素僅開放國內各縣市隊伍參與。冠軍戰今由賽事代言人、外號「微笑左投」的陳冠宇擔任開球嘉賓，氣氛熱鬧。選手歷經32場賽程，前4名依序由新北市藍隊、新竹市隊、花蓮縣隊及苗栗縣隊奪下，並邀請新北市副市長謝政達頒獎。

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新北市藍隊選手黃劼希（右）獲大會MVP。左為頒獎人台灣三星電子股份有限公司經理黃羿樺。（記者周湘芸攝）

個人獎部分，新北市藍隊選手黃劼希獲大會MVP、新北市藍隊教練周宗志獲教練獎、台東縣隊選手黃韡傑獲全壘打獎、 新北市藍隊選手潘文輝獲投手獎、花蓮縣隊選手余羿賢獲打點獎、新竹市隊選手周辰修獲美技獎、打擊獎前3名依序為新竹市隊選手鄭景文、新竹市隊選手王苡丞、新北市藍隊選手邱鑫。

另外，個人獎最佳9人中的投手為新北市藍隊選手林昱珉；捕手為花蓮縣隊選手余羿賢；內野手為新竹市隊選手王苡丞、新北市藍隊選手黃柏叡、新北市藍隊選手周委宏、苗栗縣隊選手王文陽；外野手為新北市藍隊選手林盛恩、新北市藍隊選手楊正宇、新竹市隊選手周辰修。

謝政達表示，新北U-18棒球邀請賽比照職棒規格，透過大螢幕顯示各隊球員圖卡，轉播也以預告下局3棒打者及球員教練賽後訪問方式，讓更多民眾認識全國好手，明年全國運動會在新北，大家可一同來感受運動賽事熱力。

個人獎得主合照，左上起：新竹市周辰修、苗栗縣王文陽、新北市藍黃劼希、新北市藍邱鑫、新竹市鄭景文、新北市藍潘文輝、新竹市王苡丞；左下起：新北市林盛恩、新北市林昱珉、花蓮縣余羿賢、新北市周委宏、新北市楊正宇、新北市黃柏叡。（記者周湘芸攝）

「2020新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」由新北市藍隊拿下冠軍。（記者周湘芸攝）

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