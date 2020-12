NBA》今年首度重回綠衫軍主場 厄文：我以他們為榮

厄文(左)與前隊友塔圖姆(右)。(資料照,法新社。)

〔體育中心/綜合報導〕籃網今日熱身賽作客塞爾提克,而這也是當家控衛厄文(Kyrie Irving)自2019年轉戰籃網後,首次返回前東家TD花園。儘管遇上前隊友,厄文也與113:89大勝塞爾提克,為籃網奪下熱身賽第2勝。

據美媒《NSEN》報導,厄文談到回到前東家時表示,自己對前隊友並沒有敵意。「老實說,我很高興能認識這些人,並且進行了一場比賽。能夠看到塔圖姆(Jayson Tatum)、J.布朗(Jaylen Brown)有所成長、看到這些傢伙變得更成熟並各司其職,我除了為他們感到自豪之外沒別的了。」厄文說道。

厄文今天對上塞爾提克,上場28分鐘繳出17分、7籃板、5助攻的好表現。去年他與籃網簽下一紙4年1.41億美元的合約,原本備受期待能在上個賽季大展身手卻因肩傷進行手術,只出賽20場就高掛免戰牌。

