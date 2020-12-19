晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 籃球 NBA

NBA》今年首度重回綠衫軍主場 厄文：我以他們為榮

2020/12/19 21:01

厄文（左）與前隊友塔圖姆（右）。（資料照，法新社。）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日熱身賽作客塞爾提克，而這也是當家控衛厄文（Kyrie Irving）自2019年轉戰籃網後，首次返回前東家TD花園。儘管遇上前隊友，厄文也與113:89大勝塞爾提克，為籃網奪下熱身賽第2勝。

據美媒NSEN報導，厄文談到回到前東家時表示，自己對前隊友並沒有敵意。「老實說，我很高興能認識這些人，並且進行了一場比賽。能夠看到塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）有所成長、看到這些傢伙變得更成熟並各司其職，我除了為他們感到自豪之外沒別的了。」厄文說道。

厄文今天對上塞爾提克，上場28分鐘繳出17分、7籃板、5助攻的好表現。去年他與籃網簽下一紙4年1.41億美元的合約，原本備受期待能在上個賽季大展身手卻因肩傷進行手術，只出賽20場就高掛免戰牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。