NBA》今年首度重回綠衫軍主場 厄文：我以他們為榮

厄文（左）與前隊友塔圖姆（右）。（資料照，法新社。）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日熱身賽作客塞爾提克，而這也是當家控衛厄文（Kyrie Irving）自2019年轉戰籃網後，首次返回前東家TD花園。儘管遇上前隊友，厄文也與113:89大勝塞爾提克，為籃網奪下熱身賽第2勝。

據美媒《NSEN》報導，厄文談到回到前東家時表示，自己對前隊友並沒有敵意。「老實說，我很高興能認識這些人，並且進行了一場比賽。能夠看到塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）有所成長、看到這些傢伙變得更成熟並各司其職，我除了為他們感到自豪之外沒別的了。」厄文說道。

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厄文今天對上塞爾提克，上場28分鐘繳出17分、7籃板、5助攻的好表現。去年他與籃網簽下一紙4年1.41億美元的合約，原本備受期待能在上個賽季大展身手卻因肩傷進行手術，只出賽20場就高掛免戰牌。

Kyrie and Tatum catching up before the game



（via @NBCSCeltics）pic.twitter.com/NChS1FK1ad — Bleacher Report （@BleacherReport） December 19, 2020

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