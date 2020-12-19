桌球國手選拔賽》風城小將蔡昀恩神預言 16歲初嘗國手滋味

國泰小將蔡昀恩首度入選成人國手。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕年僅16歲的國泰「小辣椒」蔡昀恩，今天在110年桌球國手選拔賽女子組第三次賽以3:1力退合庫好手王意如，首度入選成人國手，為自己輝煌紀錄再添一筆。

來自新竹的蔡昀恩身材雖然嬌小，球風卻很犀利，打法凶狠，尤其抗壓性超強，從小學四年級進入巨城乒乓後就成為球館的招牌，小五入選少年國手，國一首度當選15歲國手，國三更越級選上18歲國手。

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去年全國桌球錦標賽，蔡昀恩在女單32強戰爆冷扳倒國泰名將鄭先知，打出生涯代表作，16強再撂倒現役國手王意如，直到8強戰才以3:4敗給最後拿下冠軍的黃郁雯，展現初生之犢不畏虎的霸氣。

教練楊慶昱認為，蔡昀恩挾著全國賽第五名的氣勢，去年國手選拔賽就有機會突圍，但蔡昀恩當時卻說，「今年還不是時候，我認為明年應該會上。」最後他在六輪比賽都輸給現役國手。

經過1年的淬練，蔡昀恩果然實現承諾，今年她在前兩次賽雖然分別敗給蔡育勤和崔寶文兩大削球好手，但第三次賽籤運亨通，只在最後一戰碰上現役國手，她也保握機會一舉圓夢。

36歲合庫老將黃怡樺在第三次賽另一場衝關賽，以直落三收拾合庫小師妹黃愉倢，領到生涯第23張國手當選證書，持續書寫屬於自己的「不老傳奇」。

合庫老將黃怡樺第23次當選國手。（桌協提供）

男子組第三次賽，17歲合庫小將馮翊新克服局數0:2落後，決勝局在9:10時又驚險救回一記賽末點，以3:2逆轉一銀楊恆韋，連續3年當選國手。

來自智淵乒乓球館的合庫「桌球詩人」彭王維，在第三次賽也3:1後來居上，擊退一銀好手李佳陞，連續第4年搭上國手列車。

馮翊新逆轉楊恆韋，拿下國手頭銜。（桌協提供）

合庫彭王維連續4年當選國手。（桌協提供）

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