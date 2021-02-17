澳網》解禁！明小威戰大坂等精彩戰況 重新開放球迷進場

澳網將重新迎回觀眾進場。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）順延至2月8日才開打後，上週又因墨爾本郊區出現本土病例，當地政府再度宣布封城，導致過去5天只能暫時閉門戰，好消息是明日賽事重新開放球迷進場，讓屆時女單、男單等4強激戰更加熱鬧。

5天封城期間，維多利亞州僅新增12個病例，隨著疫情再度獲得控制，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）今上午宣佈，從當地17日晚間11點59分起解除封城，代表球迷隔天就可以再度進入墨爾本公園欣賞澳網賽事，安德魯斯也呼籲：「請大家在無法保持社交距離的狀況下，不論室內外都要記得戴口罩。」

請繼續往下閱讀...

明天澳網拉沃爾中央球場（Rod Laver Arena）最受矚目的3場大戰，依序為台灣時間上午11點起的女單4強戰，即美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）對決「日本小威」大坂直美、捷克黑馬穆丘娃（Karolina Muchova）單挑美國布蘿迪（Jennifer Brady），以及男單準決賽戲碼，由塞爾維亞八冠王喬科維奇強碰會外賽殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法