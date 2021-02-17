UBA》女子組複賽明登場 不敗世新明戰台體挑戰跨季17連勝

世新大學。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，明起在台北體育館點燃戰火，6支隊伍將再經過1輪交手，爭取3月20、21前進台北小巨蛋的門票。

公開女一級12隊經過預賽3個階段的廝殺，由世新大學、文化大學、台灣師大、佛光大學、北市大學及台灣體大搶下複賽門票，6強隊伍將再經過一輪交手，爭取4張決賽門票。

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世新大學女籃。（資料照，大專體總提供）

世新上學年度初嚐封后滋味，本季挑戰2連霸來勢洶洶，以每場平均101.5得分的兇猛火力，預賽11戰全勝排名第1，自上季複賽起則是跨季16連勝，明日複賽首戰將碰上吊車尾晉級的台體。手握19座UBA冠軍的文化，上季以亞軍作收，今年捲土重來，預賽僅敗給衛冕軍世新，以10勝1敗戰績排名第2晉級。

台師上季「吊車尾」挺進6強，本季展現更強烈企圖心，開季拉出7連勝，搶第一批拿下6強門票，隨後不敵世新、文化，預賽戰績9勝2敗排名第3。曾在107學年度封后的佛光，近兩年面臨人手問題，上季雖無緣連霸仍打下季軍，本季挑戰更艱辛，預賽戰績8勝3敗，自97學年度起連13季前進6強。

北市大本季預賽戰績7勝4敗，在預賽最後階段跨進6強複賽，再拚自103學年度起連7季躋身4強之列。複賽最後一席則戰到最後一刻才確定由台體搶下，繼106學年度後重返6強。

此外，農曆年後因疫情發展趨緩開放觀眾入場，唯須全程佩戴口罩、配合量體溫與實名制，讓更多球迷能夠一起在現場見證4強誕生。為期5天的複賽全程提供轉播，電視鎖定Eleven Sports74台、MOD 214台與Hami Video，網路直播則有Line Today，賽後立即重播在YouTube SSUtv頻道。

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