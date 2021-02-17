奧運》東奧組委會新主席 橋本聖子可望接任

日本奧運相橋本聖子可望接任東奧組織會新主席，圖為去年1月她向外媒說明東奧等辦相關事宜時所攝。（資料照，記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕東京奧運、帕運組織委員會主席「候選人檢討委員會」，經過今天開會後決定推舉日本奧運相橋本聖子接任，這項任命案將於本週內經由理事會敲定後公布。

前東奧組委會主席森喜朗因為失言風波在日前請辭，原本敲定由日本足球協會前會長川淵三郎接任，但又遭批「黑箱人事」而作罷，為了提高人事的透明性，組委會成立了由8名理事和相關人士組成的「候選人檢討委員會」並於昨天公布5大遴選標準，包括對奧運帕運及體育有深厚造詣、國際活動經驗、知名度和全球視野、組織運營能力及協調能力，還包括能實現男女平等及共生社會等「奧林匹克憲章及東奧理念並使之成為未來遺產的人」以及了解東京奧運迄今歷程和籌備情況。

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橋本聖子。（資料照，法新社）

日媒報導，接任人選方案之一是由日本奧委會（JOC）主席山下泰裕兼任，前日本女子花式游泳國手小谷實可子及體育廳長官室伏廣治在的呼聲也極高，不過檢討委員會最後認為橋本聖子最適任，希望她能接任，橋本若同意接任則必須辭去奧運相的官職。

橋本聖子為日本前競速滑冰和自行車運動員，也是罕有的兼具夏季奧運和冬季奧運參賽經驗的運動員之一，1995年從運動界引退，轉換跑道進入政壇成為國會議員，2019年9月在安倍政府出任奧運相至今。橋本出生於1964年10月5日，當年正好是為東京奧運開辦年，她的父親以「聖火」的聖字為她命名。

前東奧組委會主席森喜朗因為失言風波在日前請辭。（資料照，歐新社）

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