NBA》有可能嗎？瘋狂賭客押巫師總冠軍 賠率500倍獎金破億

〔體育中心/綜合報導〕根據《BetMGM》推特指出,有位賭客在「賭城」拉斯維加斯押1萬美元(約台幣30萬)巫師本季總冠軍,這筆下注賠率高達500倍,若成真將抱回5百萬美元(約台幣1億5千萬)獎金。

賠率越高的獎金向來吸引賭客投注,但若下注的選項太過不切實際,恐怕就會成為笑柄,許多網友見狀這位賭客押巫師總冠軍,紛紛在底下留言表示:「莊家拿到了免費的1萬」、「這位賭客應該把錢捐給慈善機構」。

巫師本季雖有聯盟得分王畢爾(Bradley Beal)、魏斯布魯克(Russell Westbrook)兩位球星坐鎮,無奈戰績始終不見起色,目前以8勝17敗位居東部第14,要擠進季後賽都是一大難題,更遑論總冠軍幾乎是「不可能的任務」。

