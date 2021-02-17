NBA》有可能嗎？瘋狂賭客押巫師總冠軍 賠率500倍獎金破億

巫師目前以8勝17敗位居東部第14。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《BetMGM》推特指出，有位賭客在「賭城」拉斯維加斯押1萬美元（約台幣30萬）巫師本季總冠軍，這筆下注賠率高達500倍，若成真將抱回5百萬美元（約台幣1億5千萬）獎金。

賠率越高的獎金向來吸引賭客投注，但若下注的選項太過不切實際，恐怕就會成為笑柄，許多網友見狀這位賭客押巫師總冠軍，紛紛在底下留言表示：「莊家拿到了免費的1萬」、「這位賭客應該把錢捐給慈善機構」。

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巫師本季雖有聯盟得分王畢爾（Bradley Beal）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）兩位球星坐鎮，無奈戰績始終不見起色，目前以8勝17敗位居東部第14，要擠進季後賽都是一大難題，更遑論總冠軍幾乎是「不可能的任務」。

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