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NBA》東部強權公鹿吞4連敗 字母哥：非世界末日

2021/02/17 18:47

公鹿，「字母哥」亞德托昆波（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部強權公鹿今以113：124不敵暴龍，近期吞下4連敗，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽後表示這並非世界末日，但也坦言少了J.哈勒戴（Jrue Holiday），確實影響球隊戰力。

連續兩年摘得年度MVP的亞德托昆波，今面對暴龍攻下34分、10籃板、8助攻、5抄截的全能成績，球隊仍輸球，讓公鹿吞下4連敗，目前戰績為16勝12敗暫居東部第三。

ESPN》報導，亞德托昆波說，「我有一種感覺，每個人都處於恐慌狀態，但事情不應該是這樣，我們應該要持續改進，要打出更好的籃球。」他提到，「我們是吞4連敗，但我們沒有要打包回府，這不是季後賽，當然這會讓人感到沮喪。我們想贏球，特別是像這場重要的比賽，大家都很努力。」

「你想要贏球，但事情總是不如你所願，你總是要看到事情好的一面，星期四還有一次機會，所以持續進步，看比賽影片、改進，現在不是世界末日。」亞德托昆波說道。

J.哈勒戴因健康安全協議，連5場缺陣，亞德托昆波對此說，「很顯然，我們最好的球員，球隊進攻發動機（playmaker）和最棒的防守者，沒有和我們一起打球。當然這不是藉口，我不是那種會找藉口的人，但他是球隊很重要的一份子，我們需要他。」

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