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NBA》6連敗火箭踢館七六人？ 東方神秘力量鐵口直斷

2021/02/17 17:00

ELEVEN體育一台每週四五六都轉播精彩NBA賽事。（ELEVEN體育家族提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕深陷6連敗低潮的火箭，台灣時間明早8點半踢館東霸天七六人，能否爆出冷門？ELEVEN體育一台（73台）轉播揭曉，擔任國內球評的「東方神秘力量」李亦伸更鐵口直斷，費城這回妥當了。　

巫師明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前砲打老東家，對火箭繳出大三元佳績甜蜜復仇，更讓失速的火箭苦吞6連敗，已慘跌至西部第13，如今客場挑戰東部戰績仍居龍頭的七六人，勢必有場硬仗。只不過，七六人近來也出了狀況，相繼輸給太陽、爵士、拓荒者，意外苦吞3連敗，似乎讓此役增添些許懸念與變數，但被國內網友戲稱為「賭海『冥』燈」、「裘爺」、「糗爺」的李亦伸則認為，爆冷機會不大，應是七六人谷底反彈的止敗時刻。

李亦伸認為，歐拉迪波（Victor Oladipo）跟E.戈登（Eric Gordon）現在掛傷號，長人伍德（Christian Wood）也打打停停，核心主力始終「三缺二」或「四缺二」，過去兩週傷兵狀態，讓火箭主、客場想贏球都難；反觀七六人最近雖然表現也不理想，戰績仍高居東部之首，加上陣容更加完整，只要當家中鋒恩比德（Joel Embiid）保持健康，在攻防兩端展現統治力，將讓地主贏球機率更高。　

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