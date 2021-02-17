澳網》官方秀謝淑薇本屆十大好球 「鬼之切球」讓主播大讚

台灣一姊謝淑薇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇在本屆澳網女單8強止步，仍寫下首位打進四大賽女單8強的台灣女將。澳網官方Youtube頻道剪輯謝淑薇在本屆澳網的十大好球，其中第一好球，謝淑薇再度秀出招牌「鬼之切球」，讓主播讚嘆太漂亮。

謝淑薇本屆澳網十大好球影片請點此

世界排名第71名的謝淑薇在本屆澳網上演驚奇，一路擊敗保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova）、加拿大第8種子安德里絲庫（Bianca Andreescu）、義大利33歲好手艾拉妮（Sara Errani），以及前法網亞軍、世界排名20的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），生涯第一次打進大滿貫賽女單8強。可惜在女單八強不敵擁有三座大滿貫賽冠軍的日本好手大坂直美，謝淑薇仍創下台灣女將在大滿貫賽的最佳成績。

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澳網官方Youtube頻道剪輯謝淑薇在本屆澳網的十大好球，前三大好球都是出現在32強面對艾拉妮，其中第一好球，謝淑薇發球後，雙方多拍來回，這時艾拉妮在後場放小球至網前，謝淑薇快步向前，並大秀「鬼之切球」，打向球場另一側，讓艾拉妮只能望球興嘆。現場主播也大讚，「噢，打得太漂亮了。」

謝淑薇在本屆澳網止步女單八強，可讓她進帳52.5萬澳幣（約新台幣1164萬），女單世界排名也有望從71名上升至前50名。

台灣一姊謝淑薇。（資料照，歐新社）

台灣一姊謝淑薇。（資料照，法新社）

台灣一姊謝淑薇。（資料照，歐新社）

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