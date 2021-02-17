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NBA》湖人下戰將力抗籃網「三巨頭」 詹皇很期待

2021/02/17 22:34

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）因傷將缺陣至少兩至三週，而這段期間將由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）扛起重責。儘管如此，面對後天（台灣時間19日）首度碰頭、坐擁「三巨頭」的籃網，詹皇仍相當期待。

據《ESPN》記者Dave McMenamin報導，詹皇表示：「我總是很期待遇上強勁的對手，他們有三個這樣的選手，肯竟會想以完整陣容對抗這支球隊，但很顯然我們陣容不完整，但我仍想上場和這些當今最佳選手比賽。」

另一方面籃網主帥奈許（Steve Nash）對此則表示，這對球隊將是巨大挑戰，「這對我們來說是一項重大的考驗。」

不過哈登（James Harden）卻另有見解，他表示：「當然我們進攻上真的很好，但我們在防守端沒有那麼好，無論是遇上湖人或其他球隊都不會使我們感到興奮，因為我們仍為這部分做努力。」

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