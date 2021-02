NBA》湖人下戰將力抗籃網「三巨頭」 詹皇很期待

詹姆斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人明星長人A.戴維斯(Anthony Davis)因傷將缺陣至少兩至三週,而這段期間將由「詹皇」詹姆斯(LeBron James)扛起重責。儘管如此,面對後天(台灣時間19日)首度碰頭、坐擁「三巨頭」的籃網,詹皇仍相當期待。

據《ESPN》記者Dave McMenamin報導,詹皇表示:「我總是很期待遇上強勁的對手,他們有三個這樣的選手,肯竟會想以完整陣容對抗這支球隊,但很顯然我們陣容不完整,但我仍想上場和這些當今最佳選手比賽。」

請繼續往下閱讀...

另一方面籃網主帥奈許(Steve Nash)對此則表示,這對球隊將是巨大挑戰,「這對我們來說是一項重大的考驗。」

不過哈登(James Harden)卻另有見解,他表示:「當然我們進攻上真的很好,但我們在防守端沒有那麼好,無論是遇上湖人或其他球隊都不會使我們感到興奮,因為我們仍為這部分做努力。」

New story: With the first Lakers-Nets showdown looming, LeBron was asked to put Brooklyn’s Big 3 of KD, Kyrie and Harden in historical context. James didn’t have to dig too deep in the NBA almanac. “Um, have we forgot about KD, Steph and Klay already?” https://t.co/rir5w1xw1v