NBA》休賽季太短害的？AD缺陣數週 湖人主帥有話要說

湖人禁區支柱「一眉哥」A.戴維斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人禁區支柱「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)因右腿傷勢影響,將缺陣至少2到3週,對此球隊主帥沃格爾(Frank Vogel)直呼,休賽季太短是導致A.戴維斯受傷的關鍵因素。

A.戴維斯上週才因右腳阿基里斯腱發炎缺陣2場比賽,不料前天對戰金塊又受傷退場,隔日接受核磁共振檢查後,發現右小腿拉傷與肌腱炎傷勢惡化,預計高掛免戰牌2至3週,明星賽前都無法歸隊。

湖人主帥沃格爾。(美聯社)

談到A.戴維斯的傷勢,總教練沃格爾今日向《Fox Sports》記者Melissa Rohlin直呼:「毫無疑問的,在休賽季僅有71天的情形中,更容易導致A.戴維斯受傷。」

NBA上季因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,球季一度全面停賽,直到轉戰奧蘭多迪士尼「泡泡聯盟」才得以復賽,但相較以往賽程嚴重延宕,總冠軍系列賽打完已是10月中旬。

紫金大軍在總冠軍系列賽以4-2擊敗熱火,但奪冠當日已是台灣時間10月12日,新球季卻在12月23日就要展開,且這71天的休賽季還不包括熱身賽、季前訓練,如此緊密的賽程對於衛冕軍來說確實有點吃不消。

Frank Vogel said "certainly" it's in the back of the Lakers' minds that with a 71-day offseason AD was more vulnerable to injury.