NBA》休賽季太短害的？AD缺陣數週 湖人主帥有話要說

湖人禁區支柱「一眉哥」A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人禁區支柱「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因右腿傷勢影響，將缺陣至少2到3週，對此球隊主帥沃格爾（Frank Vogel）直呼，休賽季太短是導致A.戴維斯受傷的關鍵因素。

A.戴維斯上週才因右腳阿基里斯腱發炎缺陣2場比賽，不料前天對戰金塊又受傷退場，隔日接受核磁共振檢查後，發現右小腿拉傷與肌腱炎傷勢惡化，預計高掛免戰牌2至3週，明星賽前都無法歸隊。

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湖人主帥沃格爾。（美聯社）

談到A.戴維斯的傷勢，總教練沃格爾今日向《Fox Sports》記者Melissa Rohlin直呼：「毫無疑問的，在休賽季僅有71天的情形中，更容易導致A.戴維斯受傷。」

NBA上季因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，球季一度全面停賽，直到轉戰奧蘭多迪士尼「泡泡聯盟」才得以復賽，但相較以往賽程嚴重延宕，總冠軍系列賽打完已是10月中旬。

紫金大軍在總冠軍系列賽以4-2擊敗熱火，但奪冠當日已是台灣時間10月12日，新球季卻在12月23日就要展開，且這71天的休賽季還不包括熱身賽、季前訓練，如此緊密的賽程對於衛冕軍來說確實有點吃不消。

Frank Vogel said "certainly" it's in the back of the Lakers' minds that with a 71-day offseason AD was more vulnerable to injury. — Melissa Rohlin （@melissarohlin） February 16, 2021

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