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澳網》蠻牛遭5盤大逆轉！ 西西帕斯再闖男單4強

2021/02/17 20:57

希臘西西帕斯。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先盛後衰，遭希臘後輩西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）「丟2追3」，終以3：6、2：6、7：6（7：4）、6：4、7：5大逆轉驚險勝出，「蠻牛」抱憾止步，只能坐視國內球迷暱稱為「7784 」的西西帕斯再闖進4強，週五與跨季19連勝的俄國第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）爭決賽門票。

現年34歲的納達爾，此行受到大會武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定影響，隔離2週後背部不適缺席ATP盃，並未代表西班牙隊出戰，甚至傳出澳網參賽生變。但這位老將上週出賽後熱機迅速，左手上旋球一路過關斬將，前4輪都直落3勝出，形同找回全盛時期狀態，甚至此役面對年僅22歲、單手反拍的西西帕斯，第2種子前球王頭2盤也3度破發，徹底封鎖強勢後浪攻勢，很快取得聽牌優勢。

西班牙「蠻牛」納達爾。（美聯社）

只不過，西西帕斯韌性十足，無路可退第3盤重整旗鼓，不但僵持至搶7，3：3時更一舉拉開差距，硬是扳回一城；第4盤西西帕斯乘勝追擊，利用納達爾正抽回擊失誤偏高機會，第9局首度回破，順勢再下1盤。戰線拉進決勝盤，老少雙雄依舊打的難分難解，對峙形成5：5，西西帕斯連下4球關鍵破發，第12局又克服先掉2分劣勢，後來居上保發關門， 總計鏖戰逾4小時出線，也繼2019澳網、去年法網4強後，第3度躋身大滿貫準決賽。　

希臘西西帕斯。（路透）

希臘西西帕斯。（歐新社）

西班牙「蠻牛」納達爾。（路透）

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