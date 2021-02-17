PLG》勇士滿座率達99.9％ 攻城獅商品超熱賣

富邦勇士主場湧進滿場球迷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕PLG聯盟元年例行賽已打完一半的賽程，暫居龍頭的富邦勇士目前主場4場比賽共吸引27968人進場，包括3場滿場，滿座率達99.9%，票房總收入達1608萬元，成為目前國內最具人氣的籃球隊。

富邦勇士過去在SBL已培養出許多死忠球迷，2019年轉戰ABL，努力經營主場有成，8場比賽有5場滿場，滿座率達96%，本季在PLG季票比在ABL成長約2.3倍。

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職籃新軍新竹攻城獅目前戰績3勝10敗，敬陪末座，但球團投入大量資源行銷，陣中擁有新生代球星高國豪和田浩，加上深根新竹，經營主場有成，目前6場主場已吸引40234名球迷進場，票房收入破1700萬，週邊商品收入近900萬更高居4隊之冠。另外，各品牌的贊助金也達到近3800萬。

攻城獅主場。（資料照，記者林正堃攝）

台新夢想家同樣進行6場彰化體育館的主場賽事，共吸引27124人進場，目前球團不公布票房和商品收入，推估票房收入約1500萬，周邊商品也逾200萬，3月中還會移師台中市台體大體育館舉行，盼能成為中台灣的人氣球隊。

受到疫情影響，主場有多達8場閉門舉行的桃園領航猿僅剩下3場主場賽事，票房和商品收入要迎頭趕上已是不可能的任務，但如何在有限的比賽中，吸引球迷目光，挽回頹勢，考驗球團的經營智慧。

夢想家主場。（資料照，記者廖耀東攝）

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